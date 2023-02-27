توقعات بفتح باب التقديم للحج السياحي 2023 في الأسبوع الثاني من مارس

توقّع أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة في الدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن تعلن وزارة السياحة والآثار الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام خلال الأسبوع الثاني من مارس المقبل، موضحا أنّه سيتم فتح باب التقدم للمواطنين الراغبين في التقدم لبرامج الحج الذي تنظمه شركات السياحة فور إعلان الضوابط، وقد يستمر التقديم حتى منتصف رمضان المقبل.

رسوم جدية الحجز للمتقدمين للحج السياحي

وأضاف وحيد لـ«الوطن»، أنّ الضوابط المنظمة للحج السياحي خلال عام 2023 لن تشهد تغييرات كبيرة عن نظيرتها خلال العام الماضي، موضحا أنّ المتقدمين للحج السياحي سيدفعون عند تسجيل أسمائهم رسوم «جدية حجز».

وتابع أنّ رسوم جدية الحجز للمتقدمين للبرامج الاقتصادية «الحج البري - الاقتصادي طيران» ستكون 10 آلاف جنيه، وللمتقدمين لبرامج الحج فئة 5 نجوم ستكون 20 ألف جنيه.

عودة الحج البري هذا العام

وأشار إلى أنّه وللمرة الأولى منذ جائحة كورونا التي ضربت العالم أواخر عام 2019 تعود وزارة السياحة والآثار لتنظيم الحج البري، منوها بأنّ الوزارة خصصت من حصتها المقررة للحج والبالغة نحو 16 ألف تأشيرة نحو 4 آلاف تأشيرة لمستوى الحج البري.

وقال إنّ تخصيص نحو 25% من حصة الحج السياحي للمستوى البري، جاء لإتاحة أكبر فرصة للمواطنين البسطاء ومحدودي الدخل للتقدم للحج السياحي لهذا العام، لافتا إلى أنّ شركات السياحة المصرية جاهزة لتنظيم برامج الحج السياحي لهذا العام.