«الأدوية الأمريكية» تعلن عن أول لقاح لسرطان الجلد في العالم

أعلنت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، عن أول لقاح لسرطان الجلد في العالم انتجته شركة «موديرنا»، والذي يقلل من خطر تكرار الإصابة بسرطان الجلد أو الوفاة بنسبة 44%، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

اللقاح من الممكن أن يتم الموافقة عليه خلال أشهر عديدة

وبحسب الصحيفة، فإن اللقاح من الممكن أن يتم الموافقة عليه في غضون أشهر عديدة، ويقترب خطوة واحدة من الواقع، وتحاول شركة «موديرنا» التواصل مع هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية لمراجعة البيانات ذات الأولوية والموافقة عليه في أسرع وقت.

ولاقى اللقاح اهتماما كبيرة بسبب قدرته الهائلة في دواء مناعي لعلاج المرضي ليتعافون من سرطان الجلد المتقدم وتقليل خطر عودة الأورام، حيث أظهرت التجارب ذلك بأنه يقلل فرصة عودة المرض أو الوفاة بنسبة 44% مقارنة بعقار العلاج المناعي بمفرده.

أكثر من مليون أمريكي يعانون من الإصابة بالمرض

وأشارت صحيفة ديلي ميل، إلى أن هناك أكثر من مليون أمريكي يعانون من الإصابة بمرض أخطر أشكال سرطان الجلد «الميلانيني»، مما يلبي العلاج الجديد في علاج الحالات الخطيرة التي تهدد الحياة.

وتعقد الوكالة اجتماعات متكررة مع شركة «مودرينا» بعد تجربة المرحلة الثانية من العلاج وحقق تقليل من فرص الإصابة، مما يجعل خطوة الموافقة على العلاج مؤهله للحصول عليه بشكل عاجل من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية.

وتنوي الشركة بتجربة المرحلة الثالثة من العلاج، حيث أنه إذ اجتاز المرحلة الثالثة لاستخدامه في نطاق واسع في من المؤكد الموافقة علية بأسرع وقت، وإذ ثبت أن اللقاح آمناً وفعالاً في المرحلتين الأولي والثانية فسيكون الموفقة عليه قبل إجراء المرحلة الثالثة من التجربة.

استخدام تنقية «مرنا» لتعليم الجسم محاربة السرطان

وبحسب الصحيفة، فإن اللقاح يتم استخدامه بتقنية «مرنا»، حيث يتم استخدام أجزاء من الشفرة الوراثية من أورام المرضي لتعليم الجسم محاربة السرطان، ويتم إعطاء اللقاح للأشخاص الذين قاموا بالجراحة لمنع عودة الورم مرة آخرى، ويصمم خصيصاً لكل مريض مما يعني أنه لن تكون هناك لقاحان مماثلان.

وأعلنت شركة «مودرينا» وشركة «ميرك» المساهمة في علاج مناعي، أنهم يخططون لدراسة المرحلة الثالثة خلال هذا العام الجاري وسيتم تطبيقه على آلاف من الماضي، لمحاولة التفرغ والتوسع للنظر في عقار السرطانات الأخرى.

وتم تجربة اللقاح على 157 مريض خلال المرحلة الثانية من الدراسة جانب العلاج المناعي من شركة «ميرك»، ليتم مقارنتهم بمجموعة مصابة بسرطان الجلد عالي الخطورة ويتم إعطاؤهم العلاج المناعي فقط، واستمرت هذه التجربة خلال العام الماضي، وإذ نجح اللقاح عليهم فسيتم تطبيقه على مجموعة أكبر بكثير.

شركة «موديرنا» توضح كيف يعمل اللقاح

وتوضح شركة «موديرنا» كيف يعمل اللقاح، حيث أنه يتم استخدام اللقاح الحمض النووي المأخوذ من ورم كل مريض، ثم يتم إدخال ها المقتطف الجيني في «مرنا»، وبمجرد دخوله الجسم يسلم مرنا هذا الجزء من الشفرة إلى الخلايا البشرية ويعلمها التعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها إذا عادت، وقبل أن تتكاثر وتشكل ورم من جديد، ويتم إعطاء اللقاح في 9 جرعات كل 3 أسابيع، بالإضافة إلى جرعة واحده من العلاج المناعي كل 3 أسابيع أيضاً.

وبحسب ما ذكرته جمعية السرطان الأمريكي، أن معدلات الإصابة بسرطان الجلد تزداد حيث تم تشخيص أكثر من 99 ألف شخص من الرجال والنساء بوجود ورم «ميلانيني» المميت، ومن المتوقع خلال هذا العام أن يموت نحو 7650 شخصاً.

وقالت جمعية السرطان، أن الأشخاص ذوي البشرة البيضاء تزداد احتمالية إصابتهم بسرطان الجلد بأكثر من 20 مرة من الشخص الأفارقة، ويصيب الرجال أكثر من النساء.