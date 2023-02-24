التعليم تعلن توفير منحة جديدة في البرمجة.. لـ300 طالب

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم لمشاركة الوزارة في المنصة المقدمة من الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لتدريب 300 طالب للحصول على منحة تدريب البرمجة والخاصة بالتأهيل للأولمبياد المصرى للمعلوماتية 2023 من المنحة وأهدافها، لافتة إلى أنه سيتم اختيار الدفعة الجديدة من طلاب المدارس للحصول على منحة تدريب البرمجة والخاصة بالتأهيل للأولمبياد المصرى للمعلوماتية.

اختيار أفضل 300 طالب للحصول على المنحة

وتقوم الأكاديمية باختيار آلاف الطلاب على مستوى الجمهورية لاختيار افضل 300 طالب للحصول على المنحة، ويتم اختيار الطلاب أونلاين من خلال منصة مسابقة القندس المصرية ) BeaverEgypt.org ) والتي يشارك بها ما يزيد عن ٣ مليون على مستوى العالم، وهي مبادرة دولية الطلاب المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية فى مجال المعلوماتية والتفكير الحسابي والمنهجي لحل المشكلات.

أهدافها:

- تشجيع الطلاب وتحفيزهم للتفكير المنهجي

- زيادة قدرة الطلاب على كيفية التفكير لحل المشكلات.

- اكتشاف الشباب المتميز فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ..

- حصول الطلاب على منح دراسية فى الخارج تساعدهم على الانخراط في سوق العمل .

- اختيار أفضل الطلاب لتكوين فريق يستطيع تحقيق انجاز كبير : سجل الأولمبياد الدولي للمعلوماتية .

مجال المسابقة

مجال المعلوماتية والتفكير الحسابي والمنهجي لحل المشكلات ، كما أن اسئلة المسابقة تفاعلية وتعتمد على التفكير المنطقي والمنهجي ومرتبطة بالمشاكل اليومية والتى لا تحتاج أن يكون الطالب قد درس أي مواد لها علاقة بالبرمجة ولكنها تختبر قدرة الطالب على كيفية التفكير لحل المشكلات ، ويعد هذا البرنامج أهم مسابقة في خوارزميات الحاسب والبرمجة .