عالمة جيولوجيا مصرية كرمتها الخارجية الأمريكية: أول سيدة تعمل على «البريمة»

قال سارة فخري، عالمة جيولوجية من بين 100 رائدة في العالم، إن رحلتها بدأت منذ تخصصها في قسم الجيولوجيا رغم اعتراضات البعض على ذلك كون هذا القسم يُعرف بأنه للرجال فقط ولا يضمن وظائف ويجب العمل في أي مجال آخر بجانب تخصصها حتى تستطيع العمل، مشيرة إلى أنها كانت واحدة من أوائل السيدات التي عملت على «البريمة» في مصر، موضحة أنها عندما بلغت 30 عاما، قدمت على منحة تابعة للسفارة الأمريكية، إذ يتم اختيار 5 فتيات فقط من مصر و100 فتاة على مستوى العالم من أجل الحصول على تدريب مهني وفني وشخصي على مدار 5 أسابيع في «سان فرانسيسكو».

تفاصيل حصولها على المنحة الأمريكية

وأضافت «فخري»، خلال حوارها عبر «زوم» لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم دعاء جاد الحق، على فضائية «اكسترا نيوز»، أنها حصلت على المنحة لمدة 5 أسابيع في مجال الجيولوجيا، وتدربت على «البريمات»، وذهبت في زيارات لشركات بوادي السيليكون في سان فرانسيسكو مثل شركات «الفيسبوك، تويتر، لينكد إن، جوجل» وغيرها من الشركات العالمية.

حفل تكريم بوزارة الخارجية الأمريكية

وأشارت عالمة الجيولوجيا، إلى أن حفل التكريم الخاص بهم كان في وزارة الخارجية الأمريكية، إذ أن الـ 100 فتاة تلقين دعوات من وزير الخارجية الأمريكي من أجل حضور حفل غداء هناك، موضحة: «فوجئت باختياري كمتحدثة على منصة وزارة الخارجية الأمريكية دونا عن 100 فتاة وذلك من أجل التحدث عن قصة نجاحي».