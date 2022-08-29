طلاب الثانوية «دور ثان» يؤدون امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس اليوم

يواصل طلاب الثانوية العامة، اليوم، امتحانات الدور الثاني 2022، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية (العلوم) امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، ويؤدي طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية مادة علم النفس والاجتماع.

فيما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء)، وشعبة الرياضيات مادة مقاييس المفاهيم (الرياضة البحتة)، ويؤدي طلاب المكفوفين امتحان مادة التاريخ (ورقة أولى).

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني ورقيا بالبابل شيت

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن إجمالي طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية الدور الثاني 7 آلاف و697 طالب وطالبة، وعدد الطلاب الذين يؤدون امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) 5 آلاف و313 طالب وطالبة، وعدد طلاب الذين يؤدون امتحان علم النفس 4 آلاف و350 طالب وطالبة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2022، ورقياً بنظام البابل شيت في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة وسط إجراءات احترازية ووقائية من فيروس كورونا المستجد للحفاظ علي صحة الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات.

وأشارت الوزارة، أن غرفة عمليات بالتعليم، تتابع منذ صباح اليوم وصول أوراق أسئلة الامتحان إلي اللجان الامتحانية في موعدها المحدد، مؤكدا أنه يتم التواصل مع مديري المديريات بغرف العمليات بالمحافظات، لمتابعة سير الامتحانات.

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.. التصحيح الكترونياً بالكنترولات

وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة كراسات الإجابة لامتحانات الدور الثاني، مشيرا إلى أنه يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2022، إلكترونيا، بالكنترولات، مشيراً إلي أنه تم الاستعانة الأجهزة والبرامج والمتخصصين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) لتصحيح امتحانات الدور الثاني.