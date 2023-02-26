صورة جديدة من كواليس مسلسل «ضرب نار» بطولة ماجد المصري

نشر الفنان ماجد المصري، صورة جديدة من كواليس الشخصية التي يلعبها خلال مسلسل «ضرب نار» في رمضان 2023، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وعلق ماجد المصري، قائلا: «مساء الفل من مسلسل ضرب نار إن شاء الله رمضان 2023».

مسلسل «ضرب نار»

ويجسد ماجد المصري خلال مسلسل «ضرب نار» دور رجل أعمال له سلطات يدخل في صراعات مع مهرة، وجابر أبو شديد بسبب منافستهم له.

ويشارك في بطولة مسلسل «ضرب نار» بجانب ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي، كل من: سهير المرشدي، ماجد المصري، هدى الأتربي، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبدالله محمود، تيسير عبد العزيز، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.