«القوى العاملة» تبحث توفير فرص عمل مناسبة للأقزام في جميع المحافظات

يجتمع حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، بعد قليل، مع مسؤولي ومجلس إدارة الجمعية المصرية للأقزام، لبحث تدريب الشباب والخريجين من الأقزام على الاندماج في سوق العمل وتوفير فرص عمل للأقزام المناسبة لهم، بالشكل الذي يحقق المصلحة العامة ولأطراف العملية الإنتاجية الثلاثة «المواطن العامل، وصاحب المنشأة، والحكومة».

توفير بيئة عمل لائقة ونظيفة

من جانبه، أكد وزير القوى العاملة، أنّ الدولة المصرية تؤكد وتبرهن في كل الأوقات، أنّها تؤمن بأنّ توفير بيئة عمل لائقة ونظيفة، وهو السبيل الحقيقي لتحقيق التنمية الشاملة، خاصة وأنّ الدستور المصري تناول الحق في العمل وأعلى من شأنه، وأنّ الدولة طورت تشريعاتها في مجال العمل، فأصدرت قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، الذي أعدته لجنة ثلاثية في إطار حوار مجتمعي حقيقي.

وأوضح أنّ اللجنة ضمّت ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، وتم طرحه للحوار المجتمعي الموسع، لافتا إلى اتساقًا مع توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، حيث صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر ولائحته التنفيذية، الذي يتيح العديد من المزايا للأشخاص ذوي الإعاقة.