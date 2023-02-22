وظائف جديدة لذوي الهمم من وزارة الشباب.. التقديم يبدأ الأحد المقبل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر الإدارة المركزية لتمكين الشباب، توفير فرص عمل لذوي الهمم بالقطاع الخاص من خلال مبادرة «توظيف مصر»، بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» ومؤسسة «كير مصر للتنمية».

أكدت منال جمال الدين وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن الوظائف الجديدة تأتي في ضوء اهتمام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بذوي الهمم، وتوجيهات الدولة بدمجهم في المجتمع مع توفير فرص التدريب والتأهيل لهم.

فرص عمل مختلفة لذوى الهمم أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة

وقامت مبادرة «توظيف مصر» بتوفير عدد من فرص العمل المختلفة لـ ذوي الهمم أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة بشركات القطاع الخاص، ومن بين الوظائف التي تتيحها وزارة الشباب والرياضة، عبر «بوابة توظيف مصر»، في اليوم المفتوح للتوظيف لشركة «تمويلي»، التالي:

مسؤول تمويل

المميزات الوظيفية:

تأمينات اجتماعية

حوافز ومكافآت

أرباح سنوية

موعد مكان اليوم المفتوح للتوظيف

الأحد 26 فبراير 2023، من الساعة 10 صباحا، حتى 3 عصرا، بمركز شباب قليوب البلد.

- للتقديم يجب ملء الاستمارة والحضور مباشرة في الموعد والعنوان المحدد

https://forms.office.com/r/qf4Fce7C1u

أو التسجيل مباشرة عبر منصة توظيف مصر من خلال اللينك التالي:

https://tawzeefmasr.com/.https://adminlive.elwatannews.com/Regi.https://adminlive.elwatannews.com/63f1e78f528e08e4181c5018