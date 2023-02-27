استشاري مناعة: القولون العصبي ينتشر أكثر بين السيدات

قال الدكتور أشرف عقبة، استشاري المناعة، ورئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس سابقا، إن عددا كبيرا من المواطنين يصاب بالقولون العصبي، وهو منتشر أكثر بين السيدات أكثر من الرجال، مشيرا إلى أن السيدات دائما لديهن حساسية أكثر للأعراض، مثل الغازات أو المغص وعدم الارتياح عقب الطعام أو الإصابة بالإسهال والانتفاخ، وهي الأعراض الشائعة للقولون العصبي.

علامات تؤكد الإصابة بالقولون العصبي وهي فقدان الوزن

وأوضح رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقا في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة « TeN»، أن هناك علامات تؤكد الإصابة بالقولون العصبي وهي فقدان الوزن بشكل كبير أو نزول الدم مع البراز، والشعور بالأنيميا الشديدة نتيجة تلك الأعراض وتغير شكل البراز أو الإمساك المتفاقم وهي الأعراض التي يجب التوجه إلى الطبيب حال الإصابة بها، وهناك ارتباط بين الجهاز الهضمي والحالة النفسية أو الأعصاب، والحالة النفسية تؤثر بشكل كبير على الجهاز الهضمي مثل القلق والتوتر والرعب الشديد.

ميكروبات تعيش داخل الأمعاء وهي تكافلية لأنها تستفيد من الإنسان

وأضاف رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقا أن السبب في الأعراض هو القولون العصبي ويتطلب العلاج معرفة الخلل الموجود في الميكروبات التي تعيش في الأمعاء، لأن هناك ميكروبات تعيش داخل الأمعاء وهي تكافلية لأنها تستفيد من الإنسان لكنها تساعد على الهضم وتخلص الجسم من الفضلات ومن مسببات مرضية كثيرة، والإفراط في استخدام المطهرات قد يؤثر على البكتريا النافعة.