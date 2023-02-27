نقيب المأذونين: سريان شهادة فحص الزواج القديمة لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار

قال الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، إن شهادة فحص الزواج الجديدة المميكنة، والتي طرحتها وزارة الصحة والسكان للمقبلين على الزواج، وتحتاج 14 يوما لاستخراجها، لن تعطل الذين سيتزوجون خلال الأيام المقبلة.

الشهادة الصحية الجديدة للمقبلين على الزواج

وأجاب «عامر» في حديثه لـ«الوطن»، حول سؤال يتعلق بموقف المقبلين على الزواج بعد أيام، وقد حجزوا قاعات الفرح الخاصة بهم وحددوا موعد إتمام الزفاف، في أقل من أسبوعين.. فكيف يتصرفون؟، ورد قائلًا إنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان بشأن هذا الأمر بالأمس لمعرفة التصرف الصائب في هذا الأمر.

وأشارنقيب المأذونين إلى أن جلسة جمعته مع حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، وتحدثا حول الأمر لأن به ضرورة ملحة، وتمت الموافقة بالفعل من قبل الوزارة على أن من استخرج شهادة فحص زواج قديمة قبل يوم 26 فبراير فستكون سارية ويُعمل بها في عقد القران بشكل طبيعي.

شهادة فحص الزواج

وأكد أن من استخرج شهادة فحص زواج قديمة، أي غير مميكنة، قبل يوم 26 فبراير، ولم يكن يعلم بصدور القرار، فإن الشهادة سليمة وستكون سارية للعمل بها، وبالتالي لن يحتاج لتأجيل الزفاف، ولن يتعطل زواجه.

وتابع، بأن مدة سريان هذه الشهادة 6 أشهر، ومن ثم يستطيع من استخرج الشهادة قبل يوم 26 من فبراير الجاري أن يتزوج بها حتى شهر أغسطس المقبل، بشكل طبيعي دون الحاجة إلى استخراج الشهادة المميكنة الجديدة.