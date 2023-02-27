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الشهادة الذهبية في بنك التعمير والإسكان بعائد يصل إلى 13.80%

كتب:

منة العشماوي
11:17 ص | الإثنين 27 فبراير 2023
أسعار الفائدة

أسعار الفائدة

يتيح بنك التعمير والإسكان العديد من الشهادات، يمكن أن يختار العميل من بينها ما يفضله بسعر العائد المناسب له، ومن بين تلك الشهادات، الشهادة الذهبية ومدتها 3 سنوات، بعائد شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي.

وبحسب جدول أسعار الفائدة لبنك التعمير والإسكان على الشهادة الذهبية، تكون مدة الوديعة 3 سنوات والحد الأدنى لربط الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، ومصاريف فتح الحساب والمصاريف الإدارية وفقا لسعر التعريفة.

أسعار العائد على الشهادة الذهبية في بنك التعمير والإسكان

وتوفر الشهادة الذهبية سعر عائد شهري 13.50%، والربع سنوي 13.60%، والنصف سنوي 13.75%، والسنوي 13.80%، عائد ثابت، وحال الاسترداد تكون الخصم بعد الاسترداد في السنة الأولى 4.75%، والسنة الثانية 4%، والسنة الثالثة 3.75%.

لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري

يُذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، ، قررت في مطلع فبراير الجاري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع 16.25% والإقراض 17.25%.

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بقلم منة العشماوي