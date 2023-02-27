السجن 5 سنوات لطبيبين تسببا في وفاة سيدة وطفلها بالمنوفية

قضت محكمة جنح الباجور بالمنوفية، بحبس طبيبين بتهمة الإهمال الطبي والقتل الخطأ، بعد وفاة زوجة شابة ورضيعها، حيث تم الحكم على الطبيب «م.ر» بالحبس لمدة 5 سنوات وكفالة 100 ألف جنيه، وحبس طبيب تخدير «ا.ع»، غيابيا، لمدة 5 سنوات أيضًا.

محامي أسرة ضحية الإهمال الطبي يكشف التفاصيل

وقال محمود عبده، محامي أسرة ضحية الإهمال الطبي «ب.م»، أن المتوفاة كانت تبلغ من العمر 34 عاما، وتوفي طفلها الرضيع أيضا بعد الولادة مباشرة، بعد تعرض الأم لمضاعفات داخل مركز طبي خاص بمدينة الباجور ما أدى إلى وفاتها، موضحاً أن تقرير الطب الشرعي أثبت وجود خطأ وإهمال طبي.

وأضاف محامي أسرة ضحية الإهمال الطبي في المنوفية لـ«الوطن»، أن محكمة جنح الباجور أصدرت حكمها بحبس «م.ر»، وهو طبيب نساء وتوليد شهير، بالحبس لمدة 5 سنوات وكفالة 100 ألف جنيه، والحبس أيضا لطبيب تخدير مشارك في العملية «ا.ع»، وتم الحكم عليه غيابيا.

الأسرة ترفض الصلح

وأوضح المحامي، أن أسرة المتوفاة رفضت أي حلول أو صلح أو تسوية في القضية، خاصة أن المتوفاة توفى معها مولودها، فضلاً عن تركها توأم آخرين صغار السن بعد وفاتها، مؤكدا أن الحكم أثلج صدر أسرتها.