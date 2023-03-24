الاستعلام عن فواتير المياه ودفعها «أون لاين».. متنزلش وأنت صايم

مع بداية شهر رمضان المبارك 2023، يسعي المواطنون لمعرفة الخطوات الإلكترونية المرتبطة بتسديد الفواتير سواء الكهرباء أو المياه أو الغاز، وذلك أثناء وجوده داخل المنزل ودون الحاجة للخروج في الزحام أثناء فترة الصيام والتكدس في طوابير لدفع قيمة الفواتير.

الاستعلام عن فواتير المياه ودفعها أون لاين

لذا أتاحت الشركة القابضة للمياه، لجميع المواطنين طرق الاستعلام ودفع فواتير المياه بطرق وخطوات سريعة أون لاين، من خلال أي جهاز كمبيوتر أو موبايل، وهي خطوة تأتي في إطار الحكومة المصرية على تعميم التحول الرقمي لإتاحة مزيد من الخدمات السريعة والهامة للمواطنين، منها فاتورة دفع المياه.

لذا ترصد «الوطن» من خلال التقرير التالي، طرق الاستعلام عن فاتورة المياه ودفعها اون لاين عبر موقع الرسمي الشركة القابضة لمياه الشرب.

- في البداية، الدخول على موقع الشركة القابضة لمياه الشرب من خلال الرابط.

- بعد ذلك اختيار ايقونة احسب فاتورتك بنفسك، لمعرفة قيمة الفاتورة الشهرية من خلال الرابط وكتابة كافة البيانات المطلوبة بدقة.

- بعد ذلك اختيار ايقونة دفع الفواتير من خلال الرابط الإلكتروني.

يذكر أن شركة مياه الشرب، قد فرت عددًا من الطرق السريعة ، لمساعدة جميع المشتركين على الاستعلام والدفع السريع للفواتير، وذلك من خلال توفير تطبيق جديد على الهواتف العاملة بنظام الأندرويد.