9 خطوات للاستعلام عن قيمة فاتورة استهلاك المياه لشهر فبراير 2023

يتساءل عدد كبير من مستفيدي شركات مياه الشرب بالمحافظات عن الآليات التي وفرتها الشركة عن كيفية احتساب قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر فبراير 2023، بعد إجراء عمليات البحث والاستعلام بالطرق التي أتاحتها القابضة عن الفاتورة، سواء عن الاستعلام باسم المشترك، أو برقم العداد أو من خلال تطبيق Hccw_ 125 أو بالطريقة التقليدية أو من خلال الذهاب إلى مقر مكتب المياه في المنطقة الخاصة به.

خطوات احتساب قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر فبراير 2023

وأتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الخطوات التي يجب اتباعها لكيفية احتساب قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر فبراير 2023 قبل استحقاق الدفع من خلال اتباع الآتي:.

الخطوة الأولى: تتم من الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من خلال الرابط التالي https://www.hcww.com.eg/bill-calc/.

الخطوة الثانية: تتم من خلال الضغط على أيقونة احسب فاتورتك.

الخطوة الثالثة: تتم من خلال تحديد المشترك المحافظة في الخانة الأولى.

الخطوة الرابعة: تتم من خلال تحديد المشترك نوع النشاط سواء منزلي أو خدمي أو حكومي أو تجاري أو سياحي أو صناعي.

الخطوة الخامسة: تتم من خلال تحديد المشترك القراءة الحالية لعداد المياه.

الخطوة السادسة: تتم من خلال تحديد المشترك القراءة السابقة لعداد المياه والتى تخص الشهر الماضي.

الخطوة السابعة: تتم من خلال تحديد المشترك عدد وحدات العقار أو عدد شقق المشتركين في عدادات المياه.

الخطوة الثامنة: تتم من خلال تحديد المشترك حالة الصرف الصحي سواء مخدوم أو غير مخدوم.

الخطوة التاسعة: فور استكمال جميع البيانات المطلوبة سيظهر نموذج لفاتورة المياه متضمنة، (كمية المياه المستهلكة - استهلاك الوحدة - تحديد الشريحة - إجمالي الاستهلاك)

القيم الواردة بالنموذج لا تشمل أي ضرائب أو دمغات أو أقساط مديونية

وأشارت الشركة إلى أن القيم الواردة بالنموذج لا تشمل أي ضرائب أو دمغات أو أقساط مديونية وأن السعر الخاص بتعريفة الأندية الرياضية والاجتماعية وما يتبعها الوارد بالنموذج هو بعد تطبيق الخصم بنسبة 75% على التعريفة المعتمدة للأندية، طبقا لقانون الهيئات الرياضية، وفي حالة حساب العميل على متوسط وعدم وجود قراءة سابقة وحالية يقوم العميل بإدخال كمية المتوسط في خانة القراءة الحالية فقط.