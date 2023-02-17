طرق الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر فبراير 2023.. كل التفاصيل وأنت في بيتك

أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إمكانية الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر فبراير 2023، بأكثر من طريقة عبر الإنترنت، بدلا من الذهاب إلى مقرات وفروع وإدارات الشركة في المحافظات المختلفة.

1- الاستعلام عن فاتورة المياه إلكترونيا بالاسم

الخطوة الأولى: الدخول إلى الموقع الرسمى لشركة المياه عبر هذا الرابط: https://www.hcww.com.eg/

الخطوة الثانية: تحديد المنطقة أو المحافظة التي ينتمي إليها العميل.

الخطوة الثالثة: كتابة اسم صاحب العداد بشكل صحيح.

الخطوة الرابعة: كتابة كل المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

الخطوة الخامسة: اضغط على كلمة «البحث عنها».

الخطوة السادسة: تظهر كل تفاصيل فاتورة العداد.

2- الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد

الخطوة الأولى: الدخول إلى الموقع الإلكترونى الخاص بشركة المياة والصرف الصحى التابع للمحافظة التي يعيش فيها العميل.

الخطوة الثانية: إدخال رقم العداد المدون على أي فاتورة سابقة في الخانه المخصصة والمكونة من 14 رقما.

الخطوة الثالثة: الضغط على كلمة «ابحث»، لتظهر على الفور قراءة العداد.

3- الاستعلام عن فاتورة المياه عبر تطبيق 125

الخطوة الأولى: تنزيل تطبيق HCWW-125 من خلال متجر جوجل بلاي أو آب ستور.

الخطوة الثانية: تسجيل الدخول إلى التطبيق.

الخطوة الثالثة: اختر المحافظة والمنطقة التي تريد الاستعلام عنها.

الخطوة الرابعة: اضغط على استعلام.

الخطوة الخامسة: سوف تظهر جميع البيانات الخاصة بك مع قيمة الفاتورة.

4- الاستعلام عن فاتورة المياه بالطريقة التقليدية

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنة يمكن للمشترك الاستعلام عن فاتورة المياه عن شهر فبراير 2023، من خلال الذهاب إلى مقر مكتب شركة المياه في المنطقة الخاصة به، والاستعلام عن الفاتورة، كما يمكن للمشترك دفع الفاتورة من خلال المكتب والحصول على وصل المياه.