خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه في الإسكندرية.. ادفع «أون لاين»

أتاحت شركة مياه الشرب في محافظة الإسكندرية، خدمات عديدة لجميع المستهلكين، منها دفع الفواتير المختلفة، والاستعلام عن الاستهلاك الشهري لعدادات المياه بالوحدات السكانية، والمنشآت الصناعية والتجارية المختلفة داخل المحافظة.

وجاءت هذه الخدمات في إطار إصرار الدولة المصرية على تعميم التحول الرقمي في جميع وزارتها وشركاتها الخدمية المختلفة، من أجل التسهيل على المواطنين الحصول على جميع الخدمات بطرق سهلة وسريعة ودون الحاجة للتكدس في الطوابير والزحام، أمام المصالح الحكومية والخدمية وشركات المرافق كما كان يحدث في عهود سابقة.

الاستعلام عن فاتورة المياه الإسكندرية

ومن الخدمات العديدة التي أتاحتها شركة مياه الشرب بمحافظة الإسكندرية، طرق الاستعلام والدفع عن فاتورة المياه إلكترونيا، وذلك من خلال اتباع الآتي:

- الضغط على الرابط الإلكتروني

- اختيار أيقونة الاستعلام عن فاتورة الاستهلاك من خلال الرابط .

- ويمكن دفع الفاتورة الشهرية من خلال الرابط الإلكتروني.

كل ما تريد معرفته عن خدمة «احسب فاتورتك»

ويمكن حساب قيمة الفاتورة الشهرية لاستهلاك المياه، من خلال إضافة صورة للعداد، خلال الفترة من يوم 1 إلى 15 شهريًا، موضحًا بها قراءة العداد الشهرية، وهي خدمة متاحة في جميع شركات المياه على مستوى الجمهورية، اعتمدتها رئاسة الوزراء في إطار ترشيد الاستهلاك.

وأتاحت الشركة عددًا من الآليات لمساعدة المستهلكين على الدفع الإلكتروني للفواتير، من خلال تطبيق على الهواتف المحمول، العاملة بنظام الأندرويد، وذلك في 10 محافظات، وهي «الإسكندرية، مطروح، الجيزة، القاهرة، البحيرة- البحر الأحمر، سيناء- المنوفية، كفر الشيخ، سوهاج».