الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه لشهر فبراير 2023.. بالخطوات

بدأ عدد كبير من مشتركي شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات البحث في الآليات التي أتاحتها «القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي»؛ للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر فبراير 2023.

الاستعلام عن قيمة فاتورة استهلاك المياه بالاسم عن شهر فبراير 2023

وحددت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي عبر منشور على الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 3 خطوات يجب أن يقوم المشترك باتباعها للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه بـ«الاسم فقط» عن شهر فبراير2023 بجميع الفروع والإدارات التابعة للشركات بالمحافظات وهي كالتالي:

الخطوة الأولى:

وهي تتم من خلال دخول المشترك على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة مياه والصرف الصحي الخاص بمحافظة المستخدم.

الخطوة الثانية:

وهي تتم من خلال قيام المشترك باختيار المنطقة التابع لها، ثم إدخال اسم المشترك المدون على الفاتورة بشكل صحيح، وإتمام استيفاء باقي البيانات، والتي تتضمن العديد من المعلومات حول حساب فاتورة المياه، مثل رقم «الفرع، الحساب، المجموعة».

الخطوة الثالثة:

وهي آخر الخطوات وتتم من خلال الضغط على زر البحث، وبعد إجراء تلك الخطوة يمكنك الانتظار إذ لا يستغرق أكثر من دقيقة حتى تظهر أمامك تفاصيل فاتورة المياه التي تريدها.

الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة مياه الشرب برقم العداد عن شهر فبراير 2023

وكشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر المنشور الخطوات التي يجب أن يقوم باتباعها المشترك للحصول خدمة الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر فبراير 2023 من خلال رقم العداد والذي يتضمن 14 رقما من خلال اتباع الآتي:

الخطوة الأولى:

وهي تتم من خلال دخول المستخدم في تلك الحالة على موقع الشركة الخاص بالمياه في المنطقة التي يسكن فيها.

الخطوة الثانية:

وهي تتم من خلال إدخال المشترك رقم العداد في الخانة المخصصة له.

الخطوة الثالثة:

وهي تتم من خلال الضغط على كلمة بحث والانتظار قليلا ثم تظهر الفاتورة بكامل بياناتها.