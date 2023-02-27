تأجيل محاكمة المتهمين بقتل والدهم بسبب «الميراث» في بولاق أبو العلا

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بقتل والدهم بسبب الميراث في منطقة بولاق أبو العلا، لـ17 مارس المقبل.

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، بقتل والدهم عمدًا مع سبق الإصرار بعد التعدي عليه مما أدى إلى وفاته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

هبوط حاد في الدورة الدموية

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين اختلفوا مع والدهم على الميراث بسبب رفضه كتابته لهم، وهو ما جعلهم يتعدون عليه بالضرب حتى أُصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية وعلى إثرها لفظ أنفاسه الأخيرة، كما هو مبين بالأوراق.

ومن خلال تقرير الطب الشرعي، تبين أن المجني عليه تعرض إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، كما أنه مُصاب بعدد من الضربات في مختلف أنحاء جسده.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة بولاق أبو العلا، يفيد بعثور عدد من الأهالي على جثة مسن داخل شقته، وبالفحص تبين أن هناك إصابات ظاهرية على جسده.

وبإجراء التحريات تبين أن مرتكب الواقعة، أبناء المجني عليه بسبب اختلافهم على الميراث، بعد أن تعدوا عليه بالضرب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة ضرب أفضي إلى موت.