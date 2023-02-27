«المصري الديمقراطي» يعقد الحلقة النقاشية الأولى لدعم «الشباب» بالحوار الوطني

نظم اتحاد شباب المصري الديمقراطي الاجتماعي الجلسة النقاشية الأولى حول ملف الشباب بالحوار الوطني، تناولت عدة محاور بينها، دعم الاتحادات والأنشطة الطلابية، التمكين السياسي للشباب، دعم رواد الأعمال الشباب، دعم الشباب من ذوي الهمم، الرياضة، مراكز الشباب والأندية الرياضية ومراكز التنمية الشبابية، الشباب الدارسين في الخارج، الانتماء والوعي، التحولات الجيلية.

التمكين السياسي للشباب

أدار الجلسة النقاشية كريم الكناني الأمين العام المساعد وعضو المكتب التنفيذي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حسام سلامة، رئيس اتحاد الشباب المركزي وعضو المكتب التنفيذي للحزب، وشارك في الحوار زكي القاضي، المقرر المساعد للجنة الشباب في الحوار الوطني وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يوسف ورداني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة قدرات مصر للشباب والتنمية - مساعد وزير الشباب والرياضة السابق، أحمد خالد نائب رئيس حزب المؤتمر، حسين هريدي، مساعد رئيس حزب العدل ورئيس المكتب الفني لحزب العدل، أسامة بديع، امين شباب حزب الإصلاح والتنمية، مينا عماد، أمين عام اتحاد الشباب والقائم بأعمال رئيس اتحاد حزب المؤتمر، محمد خالد، أمين شباب حزب الإصلاح والنهضة، مؤمن ممدوح، أمين شباب حزب المحافظين.

شارك في الحوار من المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسام الصواف، أمين المحليات وعضو المكتب السياسي للحزب، أحمدي حمدي، أمين الحزب بالقليوبية وعضو المكتب السياسي للحزب، مريم عادل، أمين الشؤون السياسية وعضو المكتب السياسي للحزب، مانويل عاطف، أمين العمل الجماهيري وعضو المكتب السياسي للحزب، محمد هلال، عضو الهيئة العليا للحزب، هيثم عبدالرزاق، أمين التدريب والتثقيف للحزب بأمانة الغنايم بأسيوط.

وحضر من أعضاء وشباب الحزب، ميار الجزار أمين العلاقات الخارجية، شادي عبد العاطي امين اعلام اتحاد الشباب، هاجر أحمد عطية، أمينة الفتيات باتحاد الشباب، أحمد صبحي، أمين المحليات باتحاد الشباب، مصطفى البدري، أمين اتحاد الشباب بالقاهرة، كما حضر أحمد رجب ونورهان عويان وياسمين عبداللطيف أعضاء اتحاد شباب الحزب.

الحوار الوطني

وأوضح وليد دنقل، نائب رئيس اتحاد الشباب وأمين تنظيم الاتحاد أن الجلسة النقاشية الأولى تهدف استعراض رؤى شباب الحزب وشباب الأحزاب السياسية المختلفة تجاه القضايا التي تخص الشباب وتقديمها في الحوار الوطني وذلك ضمن سلسلة الصالونات السياسية التي يعقدها اتحاد شباب المصري الديمقراطي الاجتماعي.