سياسي أوكراني: بكين لن تغامر بعلاقاتها الاقتصادية مع أمريكا لدعم روسيا

أكد رامي أبو شمسية، عضو حزب البتريوت الأوكراني، أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن الأسلحة التي تعتزم الصين إرسالها إلى روسيا، قد تصنع فارقًا كبيرًا في العمليات على الأرض لصالح موسكو في الأزمة المستمرة منذ ما يزيد على عام كامل، مؤكدًا أن الصين لن تغامر بعلاقاتها الاقتصادية مع أمريكا لدعم روسيا.

حجم التبادل التجاري ضخم بين الولايات المتحدة والصين

وأضاف «أبو شمسية»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة تراهن بشكل رئيسي على العواقب الاقتصادية التي قد تلحق بالصين نتيجة لدعمها العسكري لروسيا في الحرب، خاصةً في ظل اعتماد العديد من المصانع بالصين على براءات الاختراع الأمريكية والأوروبية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري ضخم بين الولايات المتحدة والصين.

بكين لن تغامر بتحالفها الاقتصادي مع الولايات المتحدة وأوروبا

وأشار عضو حزب البتريوت الأوكراني، إلى أن حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين يقدر بـ 800 مليار دولار سنويا، موضحًا أن بكين لن تغامر بتحالفها الاقتصادي والتجاري مع الولايات المتحدة وأوروبا، من أجل دعم روسيا عسكريًا، و أوكرانيا تؤيد مبادرة الصين لبدء المحادثات بين الطرفين.

أوكرانيا ترغب في تعديل بنود مبادرة الصين

وأوضح أن أوكرانيا ترغب في تعديل بنود مبادرة الصين بما يضمن لكييف الحصول على مكاسب سياسية، خاصة أن الولايات المتحدة كانت شككت في جدوى المبادرة التي تبنتها الصين لإعادة كل من روسيا وأوكرانيا لطاولة المفاوضات مجددًا، وذلك على خلفية الثقة المهتزة بين البلدين.