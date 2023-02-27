«مستثمرو مرسى علم» يطالبون بزيادة رحلات الطيران بين المدينة والقاهرة

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم، إن مصر لم تحصل على نصيبها العادل من السياحة مقارنة بما لديها من إمكانيات سياحية هائلة وأنماط مختلفة وما تقوم به الدولة من مشروعات عملاقة في كافة المجالات لخدمة السياحة.

سياحة شاطئية وبيئية وموقع متميز

وضرب عبد اللطيف في تصريحات صحفية اليوم مثالًا بمدينة مرسى علم التي تعد واحدة من المدن السياحية الفريدة لما تتميز به من سياحة شاطئية وبيئية وموقع متميز وجو جميل طوال العام إلا أنها لم تقدم كل ما لديها للسائح نتيجة عدد من العوامل لو تم الاهتمام بها ستتضاعف أعداد السياح في وقت قليل.

ودعا عبداللطيف إلى زيادة عدد رحلات الطيران بين القاهرة ومرسى علم لتنشيط السياحة الأجنبية الوافدة إلى القاهرة وترغب في زيارة مرسى علم وكذلك تنشيط السياحة الداخلية ولابد من بحث آلية لتخفيض أسعار رحلات الطيران إلى مرسى علم.

زيادة عدد الغرف الفندقية بمرسى علم

وأضاف أن المدينة تحتاج إلى التوسع في إنشاء الفنادق وزيادة عدد الغرف الفندقية ويجب مساندة القطاع المصرفي في تمويل هذه المشروعات وكذلك إقراض المشروعات تحت الإنشاء أو التي تحتاج إلى إعادة تجديد وتطوير.

وطالب عضو جمعية مستثمري السياحة بمرسي علم بإنشاء «داون تاون»، حيث سيكون له دور كبير في تنشيط الحركة داخل المدنية بشكل عام وترفيه للسائح لقضاء أوقات جميلة وممتعة، لافتا إلى أن وجود رسوم تصدر بقرارات من جهات عديدة ومحاضر على استخدام الشواطئ والمارينات بأسعار مبالغ فيها وكذلك تعدد جهات الرقابة على المنشآت الفندقية.

خط طيران مباشر بين مرسي علم والأقصر واسوان

واقترح ضرورة تسيير خط الطيران الداخلي بين مرسى علم والأقصر وأسوان وكذلك رحلات طيران داخلية بين مرسى علم وشرم الشيخ والغردقة لتنفيذ برامج سياحية تجمع بين السياحة الشاطئية والثقافية والأثرية.

وأضاف أن مدينة مرسى علم تضم حوالي 72 فندقًا بينها ما يعمل بكامل طاقته وآخر تحت الإنشاء يحتاج إلى تمويل من البنوك ورغم أن المدينة تمتد بطول 400 كيلو متر على ساحل البحر الأحمر إلا أنها تحتاج إلى خدمات عامة من أسواق تجارية وأكثر من ممشى سياحي وأكثر من مارينا بطول الساحل ووسائل ترفيه خارج الفندق.

ودعا عبد اللطيف إلى تسويق مرسى علم على أنها مدينة سياحية تتميز بالحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة بعيدا عن التلوث واستخدام الطاقة الخضراء وكذلك تسليط الضوء على الأنماط السياحية المختلفة بمرسى علم لما تتمتع به من محميات طبيعية وشعاب مرجانية كثيفة وسهولة الغطس والاستمتاع بجمال الشعاب المرجانية والأسماك النادرة.

وشدد على ضرورة إنشاء مركز طبي ومناطق استشفائية وعلاجية وصحية على مستوى عالمي خاصة أن العالم كله يتجه الآن للجمال والتخسيس والنقاهة والتعافي من آثار كورونا على الحالة النفسية ومرسى علم تتمتع بالكثير من المناطق الساحرة، مشيرا إلى أن مرسى علم تتمتع بقدر كبير من سياحةً اليخوت وهي مؤهلة لذلك ولابد من تسويق ذلك بدول الخليج مع منح تسهيلات للأشقاء العرب بدخول اليخوت للمدينة.