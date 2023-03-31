«هنري نوس».. بلجيكي أسس اتحاد صناعات مصر

ربما يعتقد البعض أن اتحاد الصناعات المصرية جرى تأسيسه عام 1958، ولكن الحقيقة أن البلجيكي هنري نوس أسسه عام 1922، وهو أول رئيس لاتحاد الصناعات المصرية، وتنشر «الوطن» خلال شهر رمضان شخصيات اقتصادية أثرت في تاريخ مصر.

وتحت اسم «جمعية الصناعات المصرية» أسس «نوس» اتحاد الصناعات المصرية عام 1922، بحسب ما ذكر في كتاب «7 خواجات» للكاتب مصطفى عبيد، الذي استعان بأرشيف مجلة «مصر الصناعية» الصادرة عن اتحاد الصناعات المصرية عام 1925 حتى عام 1971.

من هو هنري نوس؟

هنري نوس ولد في مدينة هاسلت البلجيكية عام 1875، ودرس صناعة السكر في هولندا، وقبل مجيئه إلى مصر في أوائل القرن العشرين، كان في إيران لتنظيم شؤون الإدارة في الإمبراطورية من قبل شاه إيران، بحسب «عبيد».

وعندما لم تنجح مغامرات «نوس» في إيران، جاء إلى مصر وحصل على شهرة واسعة لنجاحه ما جعله يحصل على لقب «بك» من السلطان حسين كامل، وإسماعيل صدقي رئيس الوزراء آنذاك.

وبين «فتح أبواب المدارس الصناعية، وتعديل نظام الضرائب، وإعفاء السلع التصديرية من الضرائب، وإنشاء معهد للأبحاث الصناعية» نجح نوس في تقديم الكثير من المقترحات.

نوس الذي كان ابنًا لموظف كفء في وزارة المالية ببلجيكا وهو الذي أرسله إلى هولندا لتعلم صناعة السكر، كان له دور كبير وقرارات متميزة عندما كان يشغل منصب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ففي عام 1930 منع استيراد السلع التي تنتج محليًا، وفقا لكتاب «7 خواجات».

نوس تبرع لإنشاء جامعة القاهرة

وتبرع نوس عام 1908 لإنشاء جامعة فؤاد الأول -جامعة القاهرة حاليا- كما تبرع لإنشاء هيئة الإسعاف المصرية في عام 1917، وتأسيس هيئة الآثار، بحسب الكاتب «مصطفى عبيد».

وترأس «نوس» أول اتحاد للصناعات المصرية، وكان يكتب افتتاحيات مجلة «مصر الصناعية» منذ إصدارها عام 1925 واستمر في ذلك حتى وفاته عام 1938.