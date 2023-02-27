«التموين» تضخ أرز أبيض هندي مستورد في المجمعات والمعارض بسعر مخفض

كشف المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين، عن تعاقد الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 50 ألف طن أرز مستورد من الهند، من أجل تكثيف ضخ الأرز الأبيض المعبأ لفروع المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان.

استيراد الأرز الأبيض من الهند

وأكد المهندس عبد المنعم خليل، في تصريح لـ «الوطن»، أن الأرز الأبيض بلد المنشأ له الهند، وأنه من أجود أنواع الأرز الذي تستورده وزارة التموين، مؤكدا أن ضخه في الأسواق سيُحدث نقلة في تراجع أسعار الأرز في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

أسعار الأرز الأبيض المعبأ

وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين، أن التعاقد على شحنة الأرز الأبيض كان هدفها إتاحة السلعة أمام المواطنين من المستهلكين وإجبار التجار على التوزان في الأسعار التي شهدت تحركا كبيرا في الآونة الأخيرة، مؤكدا أن أسعار الأرز الأبيض المستورد ستكون مخفضة وستعلنها وزارة التموين في المجمعات ومعارض أهلا رمضان، قائلا: "وزارة التموين هي وزارة خدمية لإتاحة السلع وليست وزارة ربحية، وبالتالي سيتم توفير الأرز بسعر مخفض مثلما يتم في أسعار اللحوم والدواجن المجمدة".

ويتراوح سعر الأرز الأبيض الحر الموجود حاليا في معارض أهلا رمضان وفي فروع المجمعات الاستهلاكية من 14.50 جنيها حتى 16.50 جنيها، فيما يشهد سعر الأرز الأبيض في التموين 10.50 جنيها على البطاقات التموينية.