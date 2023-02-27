إلغاء تكليف مديرة مدرسة ابتدائية ببني سويف وإحالتها للتحقيق بسبب التقصير

قرر الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إلغاء تكليف مديرة مدرسة محمد أنور حسن الابتدائية، وإحالة إدارة المدرسة للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، للتراخي وعدم المتابعة الجادة للمدرسة، وعدم انضباط العملية التعليمية والتقصير في أداء العمل.

وكيل تعليم بني سويف يفاجئ مدرستين

وفاجئ وكيل تعليم بني سويف عدد من مدارس إدارة بني سويف التعليمية في إطار المتابعة الدورية لسير المنظومة التعليمية بالمدارس، للاطمئنان على انتظام الدراسة والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب، حيث تفقد مدرستى الشهيد ياسر طلب الإعدادية المشتركة، ومحمد أنور حسن الابتدائية المشتركة، بإدارة تعليم بني سويفورافقه خلالها التوجيه المالي والمتابعة ومدير المرحلة.

مشاركة الطلاب طابور الصباح وإجراء حوار معهم

وتضمنت الزيارة، مشاركة الطلاب طابور الصباح، ثم تفقد حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى لقاء عددا من الطلاب لإجراء حوارا للاستماع إلى آرائهم حول العملية التعليمية والانتظام في الحضور وممارسة الأنشطة الطلابية واستلام الطلاب الكتب المدرسية، ثم متابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والاجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة.

استمرار أعمال النظافة والتطهير

وشدد وكيل تعليم بني سويف على استمرار أعمال النظافة وتطهير وتعقيم حجرات الدراسة والتأكيد على نظافة دورات المياه حرصاً على سلامة الطلاب، فضلاً عن التأكيد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل.