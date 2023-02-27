الحياة الآن.. مباشر: استمرار العمل في الوصلات المنزلية بقرية زينزو بالبحيرة

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن»، المذاع على فضائية المذاع على شاشة قناة الحياة، استمرار العمل في الوصلات المنزلية بقرية زينزو إحدى توابع الوحدة المحلية لقرية عزب دفشو في البحيرة، ويأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

نسبة تنفيذ العمل بالوصلات المنزلية 80%

الجدير بالذكر أن عدد الوصلات المنزلية الخاصة بالصرف الصحي بلغت نحو 750 وصلة، وترتبط بشبكات انحدار بطول 3 كيلومترات، وتصل نسبة تنفيذ العمل بالوصلات المنزلية 80%.

وتوجد 3000 أسرة مستفيدة من توصيل خدمات الصرف الصحي، يأتي ذلك فضلا عن توفير 50 فرصة عمل جديدة.

مشروع الصرف الصحي بكوم دفشو

وفي ذات السياق، قال عربي أبوطير، نائب رئيس مدينة كفر الدوار، إن هناك أعمال جارية في ملف الصرف الصحي في قرية عزب دفشو، وذلك ضمن مبادرة «حياة كريمة»، مشيرًا إلى أن مشروع الصرف الصحي في قرية «كوم دفشو» يضم 3 كيلو متر شبكة، و3.5 كيلو متر خط طرد، بالإضافة إلى محطة الرفع.