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«الحياة الآن».. مباشر: استمرار توسعات محطة معالجة الصرف الصحي ببلانة في أسوان

كتب:

شريف سليمان
03:55 م | الخميس 23 فبراير 2023
قناة الحياة- تعبيرية

قناة الحياة- تعبيرية

عرض برنامج «الحياة الآن»، المذاع على قناة «الحياة»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «استمرار العمل في توسعات محطة معالجة الصرف الصحي في بلانة ضمن مبادرة حياة كريمة في مركز نصر النوبة».

وذكر التقرير، أن توسعات محطة معالجة الصرف الصحي في بلانة تستهدف زيادة القدرة الاستيعابية لـ32 ألف متر مكعب في اليوم.

وأفاد التقرير الذي عرضته قناة الحياة، أنّ محطة معالجة الصرف الصحي في بلانة تعمل بنظام المعالجة الثلاثية وتخدم 300 ألف نسمة.

ووفقا لما جاء في التقرير الذي عرضه برنامج «الحياة الآن»، فإن محطة معالجة الصرف الصحي في بلانة يستفيد منها أهالي قرى مركز دارو وجنوب كوم أمبو ونصر النوبة.

 

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بقلم شريف سليمان