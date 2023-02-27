ضوابط تشغيل محال بيع وتحضير اللحوم المجمدة

حدد قانون المحال العامة ضوابط تشغيل وترخيص محال بيع وحفظ وتحضير اللحوم المجمدة حيث يجب توافر عدد من الاشتراطات للموافقة على تشغيل هذا النشاط التجاري، ومن أبرز الاشتراطات التي أقرها القانون لتشغيل محل لحوم مجمدة ما يلي:

درجة حرارة محل اللحوم المجمدة

- تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن 5 مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد من - ۱۸ مئوية.

- يجب تنفيذ التجهيزات المناسبة لحماية المنتجات المعروضة من التلوث بالأتربة أو من المستهلك أو أي مصدر تلوث اخر عن طريق فاترينات عرض أو تغليف المنتجات أو أي شكل من أشكال التغطية المناسبة.

-يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكليف من التجمع على الجدران والأسقف

- تزويد المحل بوسائل الإضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل.

- ضرورة تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأما كن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

- يجب أن تكون شدة الإضاءة 108 لوكس على الأقل وذلك على مسافة 75 سم فوق الأرض في حجرات التبريد ومخازن الأغنية الجافة وفي غيرها من الأماكن والحجرات أثناء فترات التنظيف.

- 215 لوكس على الأقل وذلك على السطح الذي يتم عليه تقديم الغذاء في الأماكن التي يقوم فيها المستهلكون بخدمة أنفسهم مثل البوفيهات وبارات السلطات أو حيث يتم عرض أو بيع المحاصيل الزراعية الطازجة أو الأغذية المعلبة أو تقديمها للاستهلاك.

الصرف الصحي

- يكون مصدر المياه صحي ووفير وتكون المياه المستخدمة طبقا للمواصفات الواجب توافرها للمياه الصالحة للشرب من مصدر معتمد وذلك وفق ضوابط قانون المحال.

- تصميم وتركيب أنظمة الصرف في المنشآت الغذائية بما في ذلك مصافي الشحوم وتصميم نظام السباكة وتصنيعه وتركيبه وفقا للأصول الفنية، وفي حالة استخدام مصفاة للشحوم يجب وضعها في مكان يسهل الوصول إليه لتنظيفه.