ضبط 2.8 طن سكر تمويني قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية 

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 144 عبوة سكر تمويني، بإجمالي كمية قدرها 2 طن و880 كيلوجراما، داخل محل لتعبئة المواد الغذائية، قبل بيعها بالسوق السوداء.

الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية، لضبط حركة البيع والشراء، والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

ضبط 2 طن سكر قبل بيعها بالسوق السوداء

وتم تشكيل حملة من الرقابة التموينية بالمديرية، برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية، وبرفقة محمود جبر كبير مفتشي المديرية، بناءاً على المعلومات الوارده إلى مديرية التموين، والتي تفيد قيام احد المواطنين بتجميع كميات كبيره من السكر التمويني المدعم من قبل الدولة للاتجار به في السوق السوداء بقصد التربح وبالتفتيش في مكان المشكو في حقه، وتم ضبط عدد 144عبوة سكر تمويني بإجمالي كمية قدرها 2 طن و880 كجم داخل محل لتعبئة المواد الغذائية وعليه تم مصادرة المضبوطات ونقلها إلى مقر فرع جملة بلبيس التابعة للشركه العامه لتجاره الجمله ببلبيس وتم عمل المحضر برقم 1499 لسنة 2023 ضدالمدعو «ر. أ .ع»، صاحب محل التعبئة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.