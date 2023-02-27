السكر مستقر رغم «سحب شنط رمضان».. الكيلو يبدأ من 16 جنيهًا

تشهد الأسواق المصرية إقبالًا من جانب المواطنين على شراء السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها السكر استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، والتي تشهد أسعاره انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية في معارض «أهلا رمضان».

زيادة إقبال المواطنين على شراء السكر الفترة الحالية

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة السادس من أكتوبر، قال تجار وأعضاء الغرف التجارية، إن إقبال المواطنين على شراء السكر مستمر طوال العام، ولكنة يزداد الفترة الحالية نظرا لاقتراب حلول شهر رمضان حيث تستعد البيوت المصرية لاستقبال الشهر الكريم، من خلال شراء كافة السلع الغذائية الأساسية.

وقال محسن البنهاوي مدير التوزيع والتسويق في إحدى الشركات، إن الأسواق غنية بكافة أنواع السكر التي تختلف أسعارها وفقا للنوع والحجم، لافتًا إلى أن سعر كيلو السكر في أسواق الجملة يتراوح بين 20 و21 جنيهًا، بينما تقدم بعض السلاسل التجارية عروضا مخفضة على السكر بأسعار تبدأ من 18 جنيهًا بدلا من 22 جنيهًا للكيلو، سواء للاستخدام الشخصي أو لإعداد شنطة رمضان التي لا يخلو السكر منها.

استقرار أسعار السكر

من جانبه، قال حازم المنوفي رئيس شعبة البقالة بالغرقة التجارية بالإسكندرية في تصريح لـ «الوطن»، إن أسعار السكر تشهد استقرارًا الفترة الحالية حيث يتراوح كيلو السكر وفقا لكل نوع بين 18 و20 جنيهًا، كما أن السكر المطروح داخل منافذ التموين 10,50 جنيها بينما يتراوح السعر طن السكر بين 17,000 و18,000 جنيه.

وأوضح «المنوفي»، أن معارض «أهلا رمضان»، تشهد إقبالا كثيفا من جانب المواطنين على الشراء السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، حيث يتراوح كيلو السكر بين 16 و18 جنيهًا.