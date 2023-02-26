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عرض مسلسل «سره الباتع» لأحمد فهمي على «الحياة» و«on» في رمضان

كتب:

أحمد عبد الرحمن
07:17 م | الأحد 26 فبراير 2023
مسلسل سره الباتع

مسلسل سره الباتع

أعلن عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن القناة العارضة لمسلسل «سره الباتع» للفنانين أحمد فهمي وأحمد صلاح السعدني، طوال شهر رمضان الكريم.

عرض مسلسل سره الباتع على قناة on

ونشر عمرو الفقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بوستر مسلسل «سره الباتع» مدون بها أنه يجري عرضه على شاشة قناة «on»، وعلق عليه: «سره الباتع رمضان 2023 شهر الفرحة».

كما طرح المنتج تامر مرسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بوستر مسلسل «سره الباتع»، وعلق عليه: «رمضان 2023 إن شاء الله على قناتي أون والحياة».

تفاصيل مسلسل «سره الباتع»

مسلسل «سره الباتع»، يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن؛ أبرزهم ريم مصطفى، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمروعبدالجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، هالة صدقي، أحمد وفيق، منة فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان.

وتدور أحداث مسلسل «سره الباتع»، في إطار زمنين مختلفين؛ أحدهما في العصر الحالي، والآخر إبان الحملة الفرنسية على مصر في نهاية القرن الثامن عشر.

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بقلم أحمد عبد الرحمن