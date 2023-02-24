إنجازات «حياة كريمة» على مدار أسبوع: 5 مشاريع تصل لنسبة تنفيذ 100%

على مدار أسبوع، عملت مبادرة «حياة كريمة» جاهدة على إنشاء والانتهاء من مشاريع متنوعة في المحافظات المختلفة، تهدف من خلالها إلى أن تشمل القطاعات المختلفة سواء الخدمية أو السكنية أو الصحية وغيرها، وذلك سعيا من المبادرة لتحقيق هدفها الذي تعمل عليه وهو التخفيف عن كاهل المواطن المصري ورفع مستوى معيشته.

مشاريع حياة كريمة في قنا

وفي 16 فبراير الماضي، عملت «حياة كريمة» على مشاريعها في محافظة قنا، تحديدا في مركز قوص، حيث تم إنجاز مشروع إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية الكلالسة والوحدة البيطرية، ووحدة طب الأسرة بشنهور، بالإضافة إلى مجمع الخدمات ومركز تنمية الأسرة والطفل، وجاءت نسب تنفيذ تلك مشاريع المبادرة في المحافظة على النحو التالي:

- مشروع مجمع الخدمات: تم الانتهاء منه بنسبة 100%

- الوحدة البيطرية في قرية الكلاسة: تم الانتهاء منه بنسبة تنفيذ 100%

- وحدة طب الأسرة بقرية الكلاسة: تم الانتهاء منها بنسبة تنفيذ 90%

- وحدة طب الأسرة في قرية المسيد: تم الانتهاء منها بنسبة تنفيذ 90%

- وحدة طب الأسرة بقرية شنهور: تم الانتهاء منها بنسبة تنفيذ 90%

- مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية الكلاسة: تم الانتهاء منه بنسبة تنفيذ 90%

مشاريع حياة كريمة في الأقصر

أما عن محافظة الأقصر، أنشأت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» مشاريع تنموية في القطاعات المختلفة، والتي من شأنها التخفيف عن كاهل المواطن المصري وتوفير وقته وجهده، ففي مركز إسنا أنشأت «حياة كريمة» نقطة إطفاء في قرية توماس، ووحدة اجتماعية بقرية الزنيقة، وتطوير أعمال الكهرباء بها، وجاءت نسب التنفيذ على النحو التالي:

- مركز شباب توماس 3: الانتهاء منها بنسبة تنفيذ 100%

- الوحدة الاجتماعية بقرية توماس 3: تم الانتهاء منها بنسبة تنفيذ 100%

- الوحدة الاجتماعية بقرية الزنيقة: تم الانتهاء منها بنسبة تنفيذ 100%

- أعمال تطوير الكهرباء في قرية توماس 3: تم الانتهاء منها بنسبة تنفيذ 99%

- نقطة إطفاء قرية توماس 3: تم الانتهاء منها بنسبة تنفيذ 60%

- أعمال تطوير الكهرباء بقرية الزنيقة: تم الانتهاء منها بنسبة تنفيذ 55%