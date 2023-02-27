«الحياة الآن».. مباشر: تواصل العمل لإنشاء أول موقف لسيارات الأجرة بملوي

عرض برنامج «الحياة الآن»، المذاع على قناة الحياة، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تواصل العمل لإنشاء أول موقف للسيارات الأجرة بقرية الروضة التابعة لمركز ملوي».

مساحة الموقف

وذكر التقرير الذي عرضه برنامج الحياة الآن، أنّ موقف سيارات الأجرة بقرية الروضة على مساحة 350 متر مربع ويستوعب 12 سيارة للنقل الداخلي، كما يستفيد من الموقف 34 ألف نسمة بالوحدة المحلية لقرية الروضة التابعة لمركز ملوي.

وأفاد التقرير، بأن موقف السيارات بقرية الروضة عبارة عن تندات حديدية ويضم غرفة إدارية ومحاط بسور وبوابتين للدخول والخروج.

تكاليف المشروع

ووفقا لما جاء على قناة الحياة، فإنّ 4 ملايين جنيه تكاليف إنشاء أول موقف للسيارات الأجرة بقرية الروضة التابعة لمركز ملوي، كما أنّ 34 ألف نسمة يستفيدون من موقف سيارات الأخرة.

إلى ذلك، قال أحمد سيباوي رئيس الوحدة المحلية لقرية الروضة مركز ملوي- المنيا: «هذا المشروع يستهدف خدمة 60 سيارة نقل ركاب، ويخدم قرية الروضة و4 توابع ووفر فرص عمل لشباب القرية بواقع 30 فرصة يوميا».