حصاد قوافل «حياة كريمة» الطبية في أسبوع

تطلق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» قوافل طبية مجانية بشكل دوري في المحافظات والقرى المختلفة، التابعة لها على مستوى الجمهورية، لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين الأكثر احتياجا في القرى الفقيرة بالمجان، حرصا من المؤسسة على تقديم حياة كريمة للأهالي والتخفيف عن كاهل المواطن المصري.

قوافل حياة كريمة الطبية

وشهد الأسبوع الماضي، نشاطا مكثفا من قبل قوافل «حياة كريمة» الطبية في المحافظات، ففي يوم الأحد الموافق 19 فبراير، انطلقت قوافل المؤسسة إلى مركز ومدينة الحسنة في محافظة شمال سيناء، التي تواجدت في الوحدة الصحية للمدينة من أجل تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأهالي.

وضمت القافلة العديد من التخصصات الطبية المختلفة، كالباطنة والنساء والولادة، الجراحة العامة، الأنف والأذن، أسنان، اطفال، جلدية، بالإضافة إلى وجود صيدالية تضم أنواع العلاج المختلفة، التي تصرف بالمجان للمواطنين، وصاحب القافلة العلاجية قافلة بيطرية لتقديم الكشف والإرشادات على الطيور والدواب.

حياة كريمة في الإسماعيلية

في يوم الإثنين 20 فبراير، تواجدت قوافل مبادرة «حياة كريمة» في محافظة الإسماعيلية، تحديدا في مركز شباب عزبة منصور الموجودة في التل الكبير، واستمرت القافلة في تقديم خدماتها لمدة يومين، وضمت القافلة تخصصات طبية تنوعت بين الأطفال والجلدية وخدمات تنظيم الأسرة وغيرهم، بالإضافة إلى توفير خدمة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة كالضغط والسكر، كما وفرت القافلة صيدالية لصرف الأدوية الطبية المختلفة بالمجان للأهالي الأكثر احتياجا.

وبالتعاون مع جامعة طنطا، انطلقت قوافل «حياة كريمة»، في قرية كوير بمركز إسنا التابع لمحافظة الأقصر، وضمت تخصصات طبية متنوعة، جاء منها الأطفال وأمراض الجلدية، فضلا عن جراحة المخ والأعصاب والأنف والأذن والحنجرة، والقلب والأوعية الدموية وغيرهم.