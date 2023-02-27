تكثيف ضخ الدواجن البرازيلي لمعارض «أهلا رمضان».. الفرخة بـ71 جنيهًا

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، تكثيف ضخ الدواجن البرازيلي المجمدة إلى معارض «أهلا رمضان» على مستوى جميع المحافظات، بالتوازي مع الضخ لفروع المجمعات الاستهلاكية، لتوفير الدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين.

أسعار الدواجن البرازيلي في معارض أهلا رمضان

وقال أسامة الرفاعي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار الدواجن البرازيلي المجمدة في معارض «أهلا رمضان» هي 71 جنيها للفرخة، موضحا أن معظم الأوزان موحدة عند كيلو و200 جراما.

أسعار الفراخ الحية

وأضاف «الرفاعي» في تصريح لـ«الوطن»، أن ضخ الدواجن البرازيلي المجمدة سيُحدث نقلة كبيرة في انخفاض أسعار الفراخ الحية والتي شهدت انخفاضا ملحوظا في سعر الكيلو جرام بحوالي 18 جنيها، موضحا أن شحنة الدواجن البرازيلية ستؤدي إلى سد الفجوة الكبيرة في سعر الفراخ الحية مؤخرا، التي نتجت بعد قدوم المربيين على إعداد الكتاكيت في الآونة الأخيرة بسبب أسعار الأعلاف، مما أحدث ارتفاعا في أسعار الدواجن الحية.

وأشار إلى أن قدوم الحكومة على الاستيراد في السلع خاصة السلع التي حققت فيها اكتفاء ذاتيا يؤدي إلى إحداث توازن في الأسعار، قائلا: «لابد من توافر في السوق أكثر من بديل سواء محلي أو مستورد لوقف محاولات الاحتكار أو المبالغة في الأسعار من قبل التجار».

حل أزمة الأعلاف

ورأى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، أن توجيهات الدولة بزيادة المساحة الزراعية للذرة الصفراء هذا العام سيوفر المادة الخام لصناعة الاعلاف محليا، والتي ستحدث نقلة كبيرة في انخفاض أسعار اللحوم.