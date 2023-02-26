انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم بالمحافظات: الكيلو يبدأ من 64 جنيها

تراجعت أسعار الدواجن اليوم في جميع المحافظات، وسط فرحة المواطنين الذين تمنوا استمرار الانخفاض خلال الفترة المُقبلة، لكي يتسنى لهم الاستعداد لشهر رمضان المبارك الذي يزداد خلاله استهلاك اللحوم والدواجن بكميات كبيرة، وذلك فضلًا عن توافر كميات كبيرة من الفراخ البرازيلي المجمدة في معارض أهلا رمضان 2023.

وتستعرض «الوطن» أسعار الدواجن اليوم في مختلف المحافظات، وفقًا لما أعلنته الغرف التجارية بتلك المحافظات، وسط توقعات باستمرار الانخفاض خلال الفترة المُقبلة.

أسعار الدواجن اليوم في الفيوم

وفي محافظة الفيوم، تراجعت أسعار الدواجن اليوم في محافظة الفيوم؛ إذ فقدت 5 جنيهات في سعر الكيلو الواحد، فضلًا عن انخفاض 10 جنيهات في سعر البانيه، وفقًا لـ مجدي جاب الله، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم، بين 72 و73 جنيهًا، بينما سجل سعر البانيه اليوم بين 155 و158 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ اليوم في المنوفية

وفي محافظة المنوفية، كشف وائل محجوب، رئيس الغرفة التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ أسعار الفراخ تراجعت اليوم، ليسجل سعر كيلو الأمهات البيضاء 64 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر الفراخ البيضاء اليوم بين 65 و70 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الفراخ الساسو بين 96 و97 جنيهًا، فيما سجل سعر الفراخ البلدي بين 98 و99 جنيهًا.

أسعار الفراخ اليوم في القليوبية

وتراجعت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن بمحافظة القليوبية؛ إذ سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 65 جنيهًا، بينما سجل سعر الفراخ الأمهات 64 جنيهًا، وجاء سعر الفراخ الساسو بين 96 جنيهًا و97 جنيهًا، فيما بلغ سعر الفراخ البلدي نحو 98 جنيهًا، فيما سجلت الفراخ الأمهات 64 جنيهًا.

أسعار الفراخ اليوم في القاهرة

وكشف عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بمحافظة القاهرة، في بيان صحفي، عن تراجع أسعار الدواجن اليوم؛ إذ سجلت الفراخ البيضاء في المزرعة 65 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك بنحو 75 جنيهًا للكيلو، موضحًا أنّ ذلك يعني بداية انخفاض كبير في أسعارها خلال الفترة المقبلة.