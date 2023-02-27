«هندسة المنصورة الجديدة» تشارك في مسابقة كاسحات الألغام الدولية بالعلمين

قال معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، إنه تم تصعيد الجامعة، ممثلة في كلية الهندسة، للمرحلة النهائية بمسابقة كاسحات الألغام الدولية، والتي تقام منافساتها النهائية بمدينة العلمين الجديدة في الأسبوع الأخير من شهر أبريل 2023، حيث تم تصعيد الفرق الحاصلة على أعلى نقاط للمنافسة الدولية من بين أكثر من 400 فريق علمي مشارك محليا وإقليميا في مصر وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، من مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية.

مسابقة كاسحات الألغام الدولية

وأوضحت جامعة المنصورة الجديدة، في بيان صحفي، أن الاشتراك بمسابقة كاسحات الألغام الدولية تحت رعاية أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بريادة الدكتور وائل صديق عميد كلية الهندسة وإشراف الدكتورة ساره البهلول مدير البرامج الكلية واسماعيل عز المدرس المساعد بالكلية.

وأضاف الدكتور معوض الخولي، أن هذه الفعالية هي الحدث الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيت تجمع بين العلوم والتكنولوجيا وتعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتساهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

روبوت قادر على اكتشاف أماكن الألغام

وأوضح الدكتور وائل صديق، عميد كلية الهندسة، أن فكرة المسابقة تتلخص بتصميم وتنفيذ روبوت قادر على اكتشاف أماكن الالغام واستخراجها وعمل خريطة بأماكنها ويتم التنافس بين الفرق في منطقة رملية بمساحة 20 متر× 20 متر ذات طبيعة وظروف قاسية لمدة محددة.

وذكرت الدكتورة ساره البهلول، أن فريق الطلاب المشاركون من كلية الهندسة ضم كلا من أحمد الشامي، وعبد الرحمن عوض، ومحمود بدر الدين، وعلي صقر، وعمر ناصر، وعلاء عبد الناصر، وحسن عاطف، وعمرو عبد الوهاب، ومحمد الكيلاني.