نقيب المأذونين يوضح مصير الزواج العرفي من شهادة فحص الزواج

أكد الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، أن الشهادة الصحية لراغبي الزواج، التي تصدرها وزارة الصحة والسكان للمقبلين على الزواج بعد إجراء التحاليل أصبحت مصدرا لتساؤلات العديد من المواطنين.

وأضاف «عامر» لـ«الوطن»، أن البعض تساءل عن حال الأزواج الذين ارتبطوا عرفيا، دون صدور عقد زواج شرعي، والذين انفصلا وتصالحا مرة أخرى فما موقفهما في هذه الحالة، وهل يجب أن يُصدروا شهادة فحص الزواج المميكنة الجديدة أم لا؟.

نقيب المأذونين

وأجاب نقيب المأذونين، عن هذا السؤال قائلًا إن من تزوج زواجا عرفيا لا يحتاج إلى استخراج هذه الشهادة، لأن الزوج والزوجة متصادقين على الزواج، وأيضًا من طلق زوجته ليس في حاجة لاستخراج هذه الشهادة.

كما أوضح أنه في هذه الحالة يحدث تصادق، وترفع الشهادة الصحية لراغبي الزواج المميكنة عن المتصادقين، لأن الزوجية قائمة في تلك الحالة ولا يطبق عليهم الأمر.

تفاصيل شهادة فحص الزواج

وتتضمن الشهادة البيانات الأساسية وهي «الاسم والرقم القومي، النوع، الجنسية، رقم الهاتف، العنوان بالبطاقة، عنوان سكن الزوجة، والفحوصات الطبية التي أجريت من وزن وطول، والإيدز ونسبة الهيموجلوبين وضغط الدم وفحص السكر»، وفقا لما أعلنه الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان.