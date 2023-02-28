حبس المتهمين بسرقة محتويات شقة في شبرا بأسلوب كسر الباب

قررت جهات التحقيق حبس المتهمين بسرقة محتويات شقة بالقاهرة عن طريق أسلوب كسر الباب 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت إليهم تهمة السرقة وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

أحد الأشخاص يكتشف كسرا في باب شقته

تعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغ لقسم شرطة شبرا بالقاهرة من أحد الأشخاص باكتشافه كسر باب الشقة سكنه، وسرقة أجهزة كهربائية من داخلها.

بالفحص وبإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب "كسر الباب" واعترف باخفاءه المسروقات المٌستولى عليها لدى مالك مخزن خردة شريكه وتحرر محضر بالواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة المتوقعة

أوضح المحامي سمير عبد العظيم الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأشار «عبد العظيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن نص المادة 320 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».