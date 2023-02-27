مراسم استقبال رسمية لـ«مدبولي» في الديوان الأميري القطري (فيديو)

أقيمت مراسم استقبال رسمية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لدى وصوله صباح اليوم إلى الديوان الأميري لدولة قطر، حيث كان في استقباله الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.

وشهدت مراسم الاستقبال عزف السلامين الوطنيين لمصر وقطر، واستعراض حرس الشرف من الجانب القطري، ثم اصطف الوفدان الرسميان للبلدين تمهيدا لبدء فعاليات اليوم الأول لزيارة الدكتور مصطفى مدبولي الرسمية للدوحة.

وضم الوفد الرسمي القطري إلى جانب الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثان، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وعلي بن أحمد الكواري، وزير المالية، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثان، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، وسالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة قطر لدى مصر.

فيما ضمّ الوفد المصري، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسفير عمرو الشربيني، سفير مصر لدى قطر، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، مساء أمس، في زيارة رسمية تلبية للدعوة التي تلقاها من أخيه معالى الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس وزراء قطر.

وتأتي الزيارة في إطار حرص البلدين الشقيقين على دعم وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث من المقرر أن تشهد الزيارة عقد جلسة مباحثات موسعة بين مسئولي البلدين، وتوقيع عدد من الوثائق ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي.

كما سيتم عقد لقاءات للوفد المصري مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، وغرفة التجارة والصناعة القطرية، لبحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات القطرية في مصر، ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين.