«إعلانات زمان».. ما سعر أول تلفزيون «تليمصر» شاهده المصريون في رمضان 1977؟

تظل المنتجات والسلع القديمة بطابعها الخاص، ذكرى محفورة في الأذهان، وهناك اهتمام من الكثير بالاحتفاظ بهذه المنتجات باعتبارها إرثا تاريخيا، من خلال استخدامها في الديكورات داخل المنازل أو المحلات والمطاعم والمتاحف أيضًا.

العلامة التجارية تليمصر

العلامات التجارية التي تملأ الأسواق في الوقت الحالي، ليست وليدة القرن الحادي والعشرين، لكن معظمها ظهر وانتشر في القرن العشرين، ومن هنا يكون المدخل لمجموعة من الحلقات التي سنتناولها خلال شهر رمضان على صفحات «الوطن»، والبداية مع العلامة التجارية للأجهزة الكهربائية «تليمصر»، الشركة العربية للراديو والترانزستور والأجهزة الإلكترونية.

تأسست عام 1962

وكانت «تليمصر» من أهم الشركات في مجال صناعة الإلكترونيات في مصر، وتأسست عام 1962 وكانت ملكًا للقطاع العام ثم بيعت عام 1996 مع بداية سياسات الخصخصة، وتم طرح 65% من أسهم الشركة للبيع، وظلت 25% من أسهمها ملكًا للشركة القابضة للصناعات الهندسية، بالإضافة إلى 10% ملكًا لاتحاد العاملين المساهمين.

تلفزيون تليمصر N.E.C

ويعد «تلفزيون تليمصر»، N.E.C من أقدم أجهزة التلفزيون الملون التي كانت تنتجها مصانع هذه الشركة، وكان الحصول على التلفزيون الألوان، يتطلب أن يقوم الشتري بالحجز، لتحدد الشركة له موعد لاستلام التلفزيون.

حجز التلفزيون عن طريق بنك القاهرة

وكان حجز أجهزة «تلفزيون تليمصر» N.E.C، يتم عن طريق بنك القاهرة، وفروعه في الداخل والخارج للأفراد والهيئات والنقابات والجمعيات.

التلفزيون الملون بـ 400 جنيه

كانت أسعار أجهزة «تلفزيون تليمصر» N.E.C، الملون 20 بوصة، في عام 1977 تسجل 400 جنيه مصري، أو 535 دولارا، بالإضافة إلى 5 جنيهات أو 5 دولارات مصاريف إدارية.