تعرف على قنوات عرض مسلسلات رمضان 2023

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن المسلسلات المعروضة على شاشتها خلال موسم الدراما الرمضانية 2023، حيث يشهد الموسم عرض 15 مسلسلا من بطولة مجموعو كبيرة من نجوم الدراما المصرية.

يعرض على قناة «الحياة» مسلسل «1000 حمدالله ع السلامة» للمخرج عمرو صلاح، بطولة النجمة يسرا، بجانب عدد من الفنانين من بينهم شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد وآدم الشرقاوي، بالإضافة إلى مسلسل «جميلة» للمخرج سامح عبد العزيز، وبطولة الفنانة ريهام حجاج، ومسلسل «رسالة الإمام» بطولة الفنان خالد النبوي.

أما شبكة قنوات «DMC»، فيعرض عليها مسلسل «جعفر العمدة» بطولة الفنان محمد رمضان يجانب مجموعة كبيرة من الفنانين، من تأليف وإخراج محمد سامي، و«تحت الوصاية» بطولة الفنانة منى زكي، ويحمل توقيع المخرج محمد شاكر خضير، بجانب مسلسل «سوق الكانتو» الذي يجمع في بطولته أمير كرارة ومي عز الدين، ومن إخراج حسين المنباوي.

«جت سليمة» و«عملة نادرة» و«حضرة العمدة» على شاشة «CBC»

وقناة «CBC»، تعرض على شاشتها مسلسل «جت سليمة» للمخرج إسلام خيري وبطولة الفنانة دنيا سمير غانم، بجانب مسلسل «حضرة العمدة» بطولة روبي، وفاء عامر وإدوارد، ومسلسل «عملة نادرة» بطولة الفنانة نيللي كريم، بينما يعرض مسلسل «علاقات مشروعة» بطولة الفنان ياسر جلال على شبكة قنوات «ON»، بالإضافة إلى مسلسل «الكبير أووي» بطولة الفنان أحمد مكي، و«ضرب نار» الذي يجمع أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز.