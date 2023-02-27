استشاري تغذية يوضح الفواكه البديلة عن الحلويات.. أبرزها البرتقال والموز

من منا لا يحب تناول الحلويات، ولكن دائما ما نقلق من تناولها، لاحتوائها على الكثير من السعرات الحرارية، التي تساعد على زيادة الوزن بسرعة كبيرة، فيلجأ البعض إلى الامتناع عن تناول الحلويات بشكل قاطع.

وكشف علماء بجامعة مكسيكو الأمريكية، عن أنّ الحلويات لا تؤدي إلى زيادة الدهون في الجسم، ولكن يفضل عدم الإفراط في تناولها، وأكلها في أوقات متفرقة من اليوم وبين الوجبات، خاصة إذا كانت وجبات اليوم يوجد بها كميات كبيرة من النشويات والكربوهيدرات .

ما هو بديل تناول الحلويات؟

ويوجد بعض الحلويات التي يمكن أن يتناولها الشخص دون الخوف من زيادة الوزن، ولكن يجب أن تدخل ضمن النظام الغذائي الصحي له، والمنخفض السعرات الحرارية، خلال اليوم، وتستعرض «الوطن» أفضل الطرق لتناول الحلويات بطريقة صحية.

وقال الدكتور عمرو ناجي، استشاري التغذية العلاجية، إنّ كل الأطعمة تحتوي على سعرات حرارية ومؤشر سكري هو ما يوضح إذا كان الطعام سيرفع نسبة السكر في الدم أم لا، موضحا أنّ نسبة الأنسولين في الدم إذا ارتفعت، يزيد ذلك من فرص شعور الشخص بالجوع، وبالتالي تناول الكثير من الطعام وزيادة الوزن في مدة قصيرة.

الفواكه بديل جيد عن تناول الحلويات

وأوضح استشاري التغذية العلاجية، أنّ هناك بعض الفواكه التي تُغني عن تناول الحلويات، التي تحتوي على سعرات حرارية كبيرة، وتشبع الرغبة في تناول الحلويات، ومنها العنب والتفاح والبرتقال والموز مع الشكولاتة الداكنة وآيس كريم مع الأفوكادو.

وأشار إلى أنّ تناول الفاكهة أيضا لابد أن يكون بحدود، فالإفراط في أكل كميات كبيرة منها، يساهم في زيادة الوزن مثلها في ذلك مثل الحلويات المليئة بالسكريات، مؤكدا أن الشخص إذا تناول 5 ثمار من الفاكهة، فإنها تحتوي على 60 إلى 80 سعرة حرارية، بمتوسط 400 إلى 500 سعرة حرارية خلال اليوم، وهو ما سيساعد على زيادة الوزن بسرعة، مشيرا إلى أنه من المهم أن يتناول الشخص وجباته بشكل منتظم، وبين كل وجبة وأخرى يتناول كمية قليلة من الحلوى، مثل الشكولاتة الداكنة مع الشوفان.