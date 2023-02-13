السعرات الحرارية في العيش البلدي.. كم رغيف يحتاجه الجسم يوميا؟

السعرات الحرارية في العيش البلدي، ثابتة في ظل ثبات وزن الرغيف الذي تحدده وزارة التموين والتجارة الداخلية بـ 90 جراما، إذ يختلف عدد السعرات باختلاف وزن الرغيف.

السعرات الحرارية في العيش البلدي

وفيما يتعلق بعدد السعرات الحرارية في العيش البلدي بوزنه المعتاد والذي يُباع من المخابز البلدية بسعر 5 قروش لأصحاب البطاقات التموينية، فيحتوي الرغيف الواحد على 230 سعرا حراريا، طبقا للدكتورة منال عز الدين، استشاري التغذية والباحث في معهد تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة.

عدد الأرغفة التي يحتاجها الجسم يوميا

وطبقا لاستشاري التغذية، فإن الجسم يحتاج في الوجبة الغذائية الواحدة نصف رغيف، بإجمالي رغيفا ونصف خلال الوجبات الغذائية الثلاثة في اليوم الواحد، منعا لتكون باقي كميات أرغفة العيش التي يتم تناولها إلى دهون.

وأكدت وزارة التموين، في بيان، ثبات سعر رغيف العيش البلدي المدعم الذي يُصرف لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 5 قروش للرغيف، ويستحق كل فرد على البطاقة على عدد 5 أرغفة عيش يوميا.

فيما تبحث حاليا وزارة التموين، تطبيق منظومة العيش الجديدة والتي ستمكن المواطنين غير الحاملين لبطاقة التموين من الحصول على العيش البلدي بدون بطاقة التموين، من خلال كارت العيش الذي سيتم الحصول عليه من مكاتب البريد.