قناة القاهرة الإخبارية: ضحية و69 جريحا في هزة ارتدادية بتركيا اليوم

تعرضت الأراضي التركية لهزة ارتدادية بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم وتسببت في انهيار 29 مبنى حتى الآن، وهناك ضحية واحدة و69 جريحا في ملاطيا، و5 أو 6 مبانٍ يجري فيها عمليات البحث والإنقاذ، وفقا لـ «عمر أحمد»، مراسل القاهرة الإخبارية من أنقرة.

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة بـ الفقرة الإخبارية: «المباني المتصدعة ممنوع دخولها من قبل وزارة الداخلية بأي شكل من الأشكال، ولكن رغم المنع ما زال هناك أشخاص يحاولون الحصول على مقتنياتهم من تحت الأنقاض، ويخترقون هذا المنع، لذلك وقع ضحايا في انهيار هذه المباني، لأنها متصدعة ولا يجب الدخول إليها بأي شكل من الأشكال».

وتابع: «هناك أكثر من 10 آلاف و200 هزة ارتدادية حتى الآن، وإدارة الكوارث التركية قالت إن هذا العدد كبير جدا، فكل 3 دقائق تحدث هزة ارتدادية تقريبا، والعدد الذي يجب أن يكون خلال 6 أشهر حصل خلال 3 أسابيع، وهذا يؤدي إلى أن كثير من المباني المتصدعة من الممكن أن تنهار في أي لحظة».