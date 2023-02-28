التفاصيل الكاملة لشهادة فحص الزواج.. تعليق «الصحة» وموقف النسخ القديمة

أسئلة عديدة طرحها المواطنون، بعد إصدار وزارة الصحة والسكان، للشهادة الصحية لراغبي الزواج المميكنة، للمقبلين على الزواج بعد إجراء تحاليل الزواج المحدثة في مصر 2023، الأمر الذي أثار التساؤل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول ما موقف المقبلين على الزواج بعد أيام، وقد حجزوا قاعات الفرح الخاصة بهم وحددوا موعد إتمام الزفاف، في أقل من أسبوعين.. فكيف يتصرفون؟، واللذين انفصلا وتصالحا مرة أخرى فما موقفهما في هذه الحالة، وهل يجب أن يُصدروا شهادة فحص الزواج المميكنة الجديدة أم لا؟.

وزارة الصحة

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الشهادة تتضمن الشهادة البيانات الأساسية وهي «الاسم والرقم القومي، النوع، الجنسية، رقم الهاتف، العنوان بالبطاقة، عنوان سكن الزوجة، والفحوصات الطبية التي أجريت من وزن وطول، والإيدز ونسبة الهيموجلوبين وضغط الدم وفحص السكر».

كما وشمل الشهادة الصحية لراغبي الزواج المحدثة، إقرار الطبيب والممرض بإعلام المنتفعين وهما الطرفان المقبلان على الزواج بنتيجة الفحص الطبي، كما يوجد إقرار من الشخص نفسه بنتيجة الفحص الطبي ومعرفة التوصيات الطبية، والمشورة التي قدمت له من خلال الفرق الطبية المختلفة داخل الوحدة الصحية والمدربة على ذلك والتوقيع، والشهادة صالحة لمدة 6 أشهر.

نقيب المأذونين: مَن طلق زوجته ليس في حاجة لاستخراج هذه الشهادة

ومن جانبه، علق الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، قائلًا إن مَن طلق زوجته ليس في حاجة لاستخراج هذه الشهادة، لأنه في هذه الحالة يحدث تصادق، وترفع الشهادة الصحية لراغبي الزواج المميكنة عن المتصادقين، لأن الزوجية قائمة في تلك الحالة ولا يطبق عليهم الأمر.

وأكد لـ«الوطن»، أنه تمت الموافقة بالفعل من قبل الوزارة على أن من استخرج شهادة فحص زواج قديمة قبل يوم 26 فبراير فستكون سارية ويُعمل بها في عقد القران بشكل طبيعي، وأن من استخرج شهادة فحص زواج قديمة، أي غير مميكنة، قبل يوم 26 فبراير، ولم يكن يعلم بصدور القرار، فإن الشهادة سليمة وستكون سارية للعمل بها، وبالتالي لن يحتاج لتأجيل الزفاف، ولن يتعطل زواجه.