الفنان إياد نصار يعلن إصابته بكورونا: «يعني إيه تجيلي بعد ماقربت تخلص»

أعلن الفنان إياد نصار، إصابته بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، وذلك عبر خاصية «الاستوري» على حسابه الرسمي عبر موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وكتب إياد نصار: «يعني إية تيجيلي كورونا بعد ماقربت تخلص من العالم».

نجاح إياد نصار في فيلم المطاريد

وفي سياق آخر، حقق الفنان إياد نصار، نجاحا كبيرا مؤخرا من خلال مشاركته في فيلم «المطاريد»، الذي يعرض حاليا بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي، والتي تدور أحداثه في اطار كوميدي، حول عودة صلاح من أمريكا بعد وفاة والدة لاستلام ميراثه، ويسعي بيع الاملاك التي تتضمن نادي كرة القدم.

ويشارك في بطولة فيلم «المطاريد»، أحمد حاتم، تارا عماد، محمود الليثي، محمد محمود، محمود حافظ، محمود البزاوي، حسن مالك، طه دسوقي، مصطفي غريب، إياد نصار، محمد السويسي، ومن تأليف صلاح الجهيني، ومن إخراج ياسر سامي.

إيرادات فيلم المطاريد

وقد تخطت إيرادات فيلم «المطاريد»، 5 ملايين جنيه، منذ بداية عرضه بجميع دور العرض في مصر، وذلك وفقا لبيانات الصادة بالايرادات من الموزع السينمائي محمود الدفراوي.