يوم توظيفي مفتوح من وزارة الشباب بمرتبات مجزية.. إليك الشروط وطريقة التقديم

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، تدشين يوما توظيفيا لشركة أمان للخدمات المالية.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح لشركة أمان، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

تفاصيل يوم مفتوح من وزارة الشباب

عنوان مكان إقامة اليوم التوظيفي المفتوح يقع في الشرقية - الزقازيق شارع طلبة عويضة شركة أمان أعلى نورماندي للأحذية.

وينطلق اليوم التوظيفي يوم الخميس الموافق 2 مارس 2023 من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء على الوظيفة التالية:

1. أخصائي ائتمان.

أماكن العمل

الشرقية (الزقازيق - القنايات - ديرب نجم - الابراهيمية - ههيا - اولا صقر - كفر صقر - فاقوس - الحسينية - انشاص - الزوامل - منيا القمح - ملامس - مشتول السوق - ابو حماد - بلبيس - العاشر من رمضان - التل الكبير).

شروط التقديم على الوظائف

وذكرت وزارة الشباب بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، وهي:

الحصول على مؤهل عالي

أقصى حد للسن 32 سنة

القدرة على بناء علاقات

الحقوق والمميزات

راتب مجزي

أرباح سنوية/عمولة

تأمينات اجتماعية وطبية

دورات تدريبية مميزة

كيفية التقديم على الوظائف

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرة على العنوان: الشرقية - الزقازيق ش طلبة عويضة شركة أمان أعلي نورماندي للاحذية وملئ البيانات من خلال هذا الرابط، أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر.