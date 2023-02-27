محافظ كفر الشيخ يعلن افتتاح 11 معرضا لـ«أهلا رمضان»

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، معرض «أهلاً رمضان» بمدينة قلين؛ للاطمئنان على توفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح من 20% إلى 30% بالتعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية، وذلك بحضور اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين.

المحافظ يلتقي بعدد من المواطنين

واطمأن المحافظ، على توفير كل المنتجات والسلع الغذائية المعروضة، والتقى بعدد من المواطنين الوافدين على المعرض، واطمأن منهم على مستوى المعروض من السلع ومناسبة الأسعار لهم، مشيدين بما يحتويه المعرض من توفير السلع بأسعار مخفضة، ووجهوا الشكر للدولة والمحافظ لحرصهم على توفير السلع بأنواعها بأسعار مخفضة عن المحال الأخرى.

وكلّف محافظ كفر الشيخ، العارضين بالمزيد من التخفيضات، مشدداً علي حُسن استقبال المواطنين، والتعامل معهم، وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم من السلع، والالتزام بالأسعار المعلنة طول مدة المعرض، مشيراً إلى أنه تم افتتاح 11 معرضاً «أهلاً رمضان» بمراكز «كفر الشيخ، وفوه، وبيلا، والحامول، وبلطيم، وسيدي غازي، وسيدي سالم، ودسوق، والبرلس، ومطوبس، وقلين»، إضافة لماركت المنطقة الشمالية ببلطيم، وهايبر المنطقة الشمالية بغرب مدينة كفر الشيخ، وجارٍ افتتاح المعارض في كل مدن المحافظة، إضافة لفتح معرض «أهلاً رمضان»، غرب مدينة كفر الشيخ، بالتنسيق مع التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية، لتشمل كل مراكز ومدن المحافظة.

وأعطى المحافظ، تعليماته، لوكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشّن حملات مكثفة يومياً على كافة المنافذ والمحلات التجارية؛ للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار، وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

توفير السلع الغذائية ومراقبة الأسعار بالمعرض

كما طالب محافظ كفر الشيخ، بتوفير السلع الغذائية ومراقبة الأسعار بالمعرض، والتشديد على التزام الباعة بالالتزام بالأسعار المعلنة، إضافة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بصفة مستمرة، موجهاً رؤساء المراكز والمدن بتوفير السلع الغذائية بالشوادر والمعارض التي تم افتتاحها، مشيداً بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، إضافة إلى اللحوم والدواجن، بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء على مختلف شرائح المجتمع، خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة.

وأكد المحافظ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصةً البسطاء والأكثر احتياجاً، والتخفيف عن محدودي الدخل والرقابة المستمرة على الأسواق.