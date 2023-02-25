تجديد حبس تشكيل عصابي متهم بسرقة 22 غطاء عامود كهربائي في الشروق

جدد قاضي المعارضات، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة 22 غطاء عمود كهربائي، 15 يوما على ذمة التحقيق، في مدينة الشروق، وطالبت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، ونسبت إليهم تهمة السرقة.

تفاصيل الواقعة

تعود كواليس البلاغ لوصول إخطار لقسم شرطة الشروق بسرقة أغطية عمود إنارة بالشروق، وبالانتقال والفحص تبين أنهم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية سابقة قاموا بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الأغطية وفروا.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

وحول العقوبة المتوقعة للمتهمين، أوضح المحامي حسن شومان، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأشار المحامي لـ«الوطن» إلى أن نص المادة 320 من قانون العقوبات: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».