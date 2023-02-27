مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية الدولي الخميس

يعقد في الثانية من مساء الخميس المقبل، بالمجلس الأعلى بدار الأوبرا المصرية موتمرًا صحفيًا لإعلان عن تفاصيل الدورة الـ24 من مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، والمقرر عقدها في الفترة من 14 وحتى 20 مارس المقبل.

ومن المقرر أن يعلن الناقد السينمائي عصام زكريا رئيس المهرجان بحضور عدد من مسئولي وزارة الثقافة، وعدد من السينمائيين وممثلي الصحافة والقنوات التلفزيونية كل التفاصيل التى تشهدها الدورة المقبلة.

تفاصيل الدورة الـ 24 لمهرجان الإسماعيلية

جدير بالذكر، أن الدورة الـ 24 للمهرجان تحتفي بشكل خاص بالفيلم العابر للنوع Hybrid، من خلال عدد من البرامج المتخصصة.

يذكر أن المهرجان يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسنى، ويترأس الدورة الـ 24 للمهرجان الناقد عصام زكريا.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي.